Тедеско впечатлён стартом «Спартака» в новом сезоне

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился своими эмоциями после того, как красно-белые возглавили турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам шести туров.

«У нас очень молодая команда, которая заметно прибавила за последние месяцы. Старт сезона с шестью матчами без поражений и первым местом в таблице впечатляет, как и футбол, который мы показываем. В среднем у нас 60% владения мячом, мы одна из самых бьющих команд в РПЛ. Надеюсь, продолжим в том же духе, чтобы болельщики нами гордились», — цитирует Тедеско Tuttomercatoweb.

«Спартак» набрал 14 очков в шести матчах и опережает «Зенит» в турнирной таблице на одно очко.

Ранее сообщалось, что «Спартак» отправит Тиля в аренду в клуб Бундеслиги.