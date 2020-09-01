СМИ: «Спартак» отправит Тиля в аренду в клуб Бундеслиги
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Об этом сообщает Telegraaf.nl. По информации источника, речь идёт об аренде полузащитника сроком на два года. Сделка будет оформлена в случае успешного прохождения 22-летним голландцем медицинского обследования.
Тиль перешёл в «Спартак» летом 2019 года за €18 млн из голландского АЗ, однако с приходом Доменико Тедеско потерял место в стартовом составе.
Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Тиль выбыл на три недели из-за травмы.