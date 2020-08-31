Футболист «Спартака» Тиль выбыл на три недели из-за травмы

Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Гус Тиль выбыл из строя на три недели из-за травмы.

Как сообщает пресс-служба клуба, по итогам обследования у нидерландского хавбека диагностировано повреждение связок голеностопного сустава. На восстановление ему потребуется порядка трёх недель.

Тиль получил травму в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом». Он вышел на замену на 57-й минуте, но из-за повреждения был заменён уже на 69-й минуте встречи.

Ранее сообщалось, что Александр Головин не поможет сборной России в ближайших матчах Лиги наций.