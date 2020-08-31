Футболист «Спартака» Тиль выбыл на три недели из-за травмы
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Как сообщает пресс-служба клуба, по итогам обследования у нидерландского хавбека диагностировано повреждение связок голеностопного сустава. На восстановление ему потребуется порядка трёх недель.
Тиль получил травму в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом». Он вышел на замену на 57-й минуте, но из-за повреждения был заменён уже на 69-й минуте встречи.
Ранее сообщалось, что Александр Головин не поможет сборной России в ближайших матчах Лиги наций.