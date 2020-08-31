Источник: Видаль хочет расторгнуть контракт с «Интером» и перейти в «Барселону»
- Reuters
Об этом сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо. По информации источника, игрок уже согласовал с миланцами условия личного контракта. Сейчас агенты Видаля ведут переговоры с «Барселоной», чтобы расторгнуть договор с клубом. Тогда полузащитник сможет перейти в «Интер» бесплатно, на правах свободного агента.
Текущее соглашение Видаля рассчитано до 30 июня 2021 года. За два сезона в «Барселоне» чилиец провел 96 матчей, отличившись 11 забитыми мячами и десятью ассистами.
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