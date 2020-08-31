Эджуке поделился эмоциями от подписания контракта с ЦСКА

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Новичок ЦСКА Чидера Эджуке поделился первыми впечатлениями от пребывания в московской команде.
Эджуке поделился эмоциями от подписания контракта с ЦСКА
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«Сейчас я в хорошей форме и готов играть. Я очень голоден и жду больших матчей. Я в восторге от подписания контракта с ЦСКА, ждал этого с нетерпением. Сейчас буду усердно работать, отдавать все силы для своей команды, чтобы добиться больших успехов», — заявил Эджуке в интервью клубной пресс-службе

Нигерийский форвард перешёл в ЦСКА из нидерландского «Херенвена» и уже успел дебютировать за армейцев в матче шестого тура Российской премьер-лиги с «Ахматом» (3:0).

Ранее сообщалось, что ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче РПЛ. 

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