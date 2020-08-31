Игонин: «Спартак» может бороться за чемпионство с «Зенитом»

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Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин считает, что в нынешнем сезоне московский «Спартак» может навязать конкуренцию петербургскому клубу в борьбе за чемпионство.
Игонин: «Спартак» может бороться за чемпионство с «Зенитом»
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Нынешний «Спартак» может бороться за чемпионство с «Зенитом». У них выстраивается команда. Молодёжь, которая в прошлом сезоне только начинала вникать, что такое РПЛ, сейчас уже окрепла», — цитирует Игонина «Чемпионат».

Московский «Спартак» после шести туров чемпионата единолично возглавляет турнирную таблицу, опережая «Зенит» на одно очко.

Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Тиль выбыл на три недели из-за травмы.

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