Игонин: «Спартак» может бороться за чемпионство с «Зенитом»
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- РИА Новости
«Нынешний «Спартак» может бороться за чемпионство с «Зенитом». У них выстраивается команда. Молодёжь, которая в прошлом сезоне только начинала вникать, что такое РПЛ, сейчас уже окрепла», — цитирует Игонина «Чемпионат».
Московский «Спартак» после шести туров чемпионата единолично возглавляет турнирную таблицу, опережая «Зенит» на одно очко.
Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Тиль выбыл на три недели из-за травмы.