Матыцин заявил, что пандемия не повлияла на реализацию государственной политики в области спорта

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что пандемия коронавирусной инфекции не оказала серьёзного влияния на подход в реализации государственной политики в области спорта.

«Пандемия внесла значительные коррективы в реализацию наших программ, надеюсь, скорректированы будут только сроки, а не эффективность работы. Пандемия не повлияла на наш принципиальный подход в реализации государственной политики в области спорта, в частности, в области строительства спортивных сооружений, мы считаем приоритетными прежде всего реконструкцию и строительство малых объектов, которые были бы доступными максимальному количеству людей. При всём уважении и гордости за наши спортивные победы на Олимпийских играх и чемпионатах мира мы понимаем, что главным является здоровье наших людей, детей, и через спорт, считаю, мы должны воспитывать новые поколения, спорт является некоей моделью жизни, которая формирует принципы уважения к старшим, к своей истории, патриотизма, семейные ценности»,— приводит слова Матыцина ТАСС.

Ранее сообщалось, что Минспорт утвердил Польховского главным тренером сборной России по биатлону.