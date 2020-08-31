«Ак Барс» намерен предложить Зарипову работу после завершения карьеры

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Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» намерен найти работу в своей системе для капитана команды Даниса Зарипова после завершения его спортивной карьеры.
«Ак Барс» намерен предложить Зарипову работу после завершения карьеры
  • © Официальный сайт ХК «Ак Барс»

«Всё зависит от Даниса — в какой форме он будет, как проведёт сезон. Это наша звезда, кумир многих болельщиков. Что касается будущего, то, конечно, ему у нас найдётся работа, у нас есть традиции. Но его тоже надо спросить, торопиться не будем, сезон покажет», — приводит ТАСС слова генменеджера «Ак Барса» Рафика Якубова.

39-летний форвард в составе «Ак Барса» трижды выиграл Кубок Гагарина.

Ранее сообщалось, что КХЛ внесла изменения в правила взятия ворот.

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