Медведев остался пятой ракеткой мира перед стартом US Open

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновлённый 31 августа рейтинг спортсменов.

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте ATP, первая десятка не претерпела изменений: лидерство сохранил серб Новак Джокович, за ним расположились испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим, швейцарец Роджер Федерер, россиянин Даниил Медведев, грек Стефанос Циципас, немец Александр Зверев, итальянец Маттео Берреттини, француз Гаэль Монфис и бельгиец Давид Гоффен.

Россиянин Андрей Рублёв остался на 14-м месте, а Карен Хачанов опустился с 15-го на 16-е место.

Ранее Александр Метревели оценил шансы Медведева повторить прошлогодний результат на US Open.