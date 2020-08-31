Александрова опустилась на две строчки в рейтинге WTA, но осталась первой ракеткой России

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Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый 31 августа рейтинг спортсменок.
Александрова опустилась на две строчки в рейтинге WTA, но осталась первой ракеткой России
  • Reuters

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA, первая семёрка не претерпела изменений: лидерство сохранила австралийка Эшли Барти, за ней расположились румынка Симона Халеп, чешка Каролина Плишкова, американка София Кенин, украинка Элина Свитолина, канадка Бьянка Андрееску, нидерландка Кики Бертенс. На восьмое место поднялась американка Серена Уильямс, а на девятое — японка Наоми Осака. Швейцарка Белинда Бенчич опустилась на десятую строчку.

Первой ракеткой России осталась Екатерина Александрова, опустившаяся с 27-го на 29-е место.

Анастасия Павлюченкова и Светлана Кузнецова также потеряли по две позиции, переместившись на 32-е и 34-е места. Вероника Кудерметова стала 41-й, Анна Блинкова осталась 62-й, Дарья Касаткина опустилась на 70-е место а Анастасия Потапова — на 87-е.

Ранее Александр Метревели оценил шансы Александровой в матче первого круга US Open с бельгийкой Ким Клейстерс.

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