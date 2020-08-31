СМИ: «Барселона» будет урезать зарплату Месси за пропуск предсезонных сборов

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Руководство каталонского футбольного клуба «Барселона» приняло решение снижать зарплату аргентинскому нападающему Лионелю Месси за каждый пропущенный день предсезонных сборов.
СМИ: «Барселона» будет урезать зарплату Месси за пропуск предсезонных сборов
  • Reuters

Как сообщает журналист телеканала beIN Sports Танкреди Палмери в своём Twitter, урезание зарплаты, которая ориентировочно составляет €110 тыс. в день, будет проводиться пропорционально — за каждый день его отсутствия в расположении клуба.

Месси не прибыл на предсезонный сбор. По данным СМИ, он уведомил «Барселону», что не намерен присоединяться к команде для возобновления тренировок и подготовки к сезону.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» предложил Месси контракт на €500 млн.

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