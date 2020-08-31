СМИ: «Барселона» будет урезать зарплату Месси за пропуск предсезонных сборов

Руководство каталонского футбольного клуба «Барселона» приняло решение снижать зарплату аргентинскому нападающему Лионелю Месси за каждый пропущенный день предсезонных сборов.

Как сообщает журналист телеканала beIN Sports Танкреди Палмери в своём Twitter, урезание зарплаты, которая ориентировочно составляет €110 тыс. в день, будет проводиться пропорционально — за каждый день его отсутствия в расположении клуба.

Месси не прибыл на предсезонный сбор. По данным СМИ, он уведомил «Барселону», что не намерен присоединяться к команде для возобновления тренировок и подготовки к сезону.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» предложил Месси контракт на €500 млн.