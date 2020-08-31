Дончич повторил достижение Джордана и Джеймса в дебютном плей-офф НБА

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Словенский защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич повторил редкое статистическое достижение в дебютном плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Дончич повторил достижение Джордана и Джеймса в дебютном плей-офф НБА
  • Reuters

За шесть матчей серии первого раунда плей-офф, в котором «Даллас» уступил «Лос-Анджелес Клипперс», 21-летний Дончич в среднем за игру набирал 31 очко и выполнял 9,8 подбора и 8,7 ассиста.

Он стал пятым игроком в истории, кому удалось в среднем за игру набирать не менее 30 очков и выполнять восемь подборов и восемь ассистов в дебютном плей-офф. Прежде это достижение покорилось Леброну Джеймсу, Расселу Уэстбруку, Майклу Джордану и Оскару Робертсону.

Ранее сообщалось, что дабл-дабл Леонарда помог «Клипперс» обыграть «Даллас» и выйти в полуфинал Западной конференции НБА.

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