50 очков Маррея помогли «Денверу» обыграть «Юту» и сравнять счёт в серии плей-офф НБА

«Денвер Наггетс» одержал победу над «Юта Джаз» в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 119:107 в пользу «Наггетс».

В составе «Денвера» 50 очков набрал Джамал Маррей. Ещё 22 очка команде принёс Никола Йокич.

За «Юту» 44 очка набрал Донован Митчелл. Майк Конли записал в свой актив 21 очко.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3:3. Решающая седьмая игра состоится 1 сентября.

Ранее сообщалось, что дабл-дабл Леонарда помог «Клипперс» обыграть «Даллас» и выйти в полуфинал Западной конференции НБА.