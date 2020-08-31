50 очков Маррея помогли «Денверу» обыграть «Юту» и сравнять счёт в серии плей-офф НБА
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 119:107 в пользу «Наггетс».
В составе «Денвера» 50 очков набрал Джамал Маррей. Ещё 22 очка команде принёс Никола Йокич.
За «Юту» 44 очка набрал Донован Митчелл. Майк Конли записал в свой актив 21 очко.
Счёт в серии до четырёх побед стал 3:3. Решающая седьмая игра состоится 1 сентября.
Ранее сообщалось, что дабл-дабл Леонарда помог «Клипперс» обыграть «Даллас» и выйти в полуфинал Западной конференции НБА.