В «Локомотиве» подтвердили интерес к нападающему «Сельты»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подтвердил интерес московского клуба к испанскому нападающему «Сельты» Санти Мине.

«У нас есть четыре-пять кандидатур, по которым ведём переговоры. Вопрос — с кем договоримся раньше. Все нападающие высокого уровня. Входит ли Санти Мина в список? Да. Но другие фамилии не назову», — приводит слова Кикнадзе «Спорт-Экспресс».

В активе 24-летнего Мины 92 матча за «Сельту», в которых он записал в свой актив 20 голов и восемь голевых передач.

Ранее гендиректор «Локомотива» рассказал об интересе «Барселоны» к Миранчуку.