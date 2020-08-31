В «Локомотиве» подтвердили интерес к нападающему «Сельты»

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Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подтвердил интерес московского клуба к испанскому нападающему «Сельты» Санти Мине.
В «Локомотиве» подтвердили интерес к нападающему «Сельты»
  • Reuters

«У нас есть четыре-пять кандидатур, по которым ведём переговоры. Вопрос — с кем договоримся раньше. Все нападающие высокого уровня. Входит ли Санти Мина в список? Да. Но другие фамилии не назову», — приводит слова Кикнадзе «Спорт-Экспресс».

В активе 24-летнего Мины 92 матча за «Сельту», в которых он записал в свой актив 20 голов и восемь голевых передач.

Ранее гендиректор «Локомотива» рассказал об интересе «Барселоны» к Миранчуку.

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