Гендиректор «Локомотива» рассказал об интересе «Барселоны» к Миранчуку

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал, что каталонская «Барселона» рассматривала возможность подписания полузащитника Алексея Миранчука, в итоге переходящего в итальянскую «Аталанту».

«Мы начинали общаться с «Барселоной», её представители приезжали сюда на него посмотреть. Алексей болеет за каталонцев, поэтому наше первое желание было, чтобы он ушёл в «Барсу». На прошлогодний Суперкубок России здесь побывал вице-президент клуба Хавьер Боргес, который отвечает за первую команду. С ним тогда в шутку обсуждали сумму в €40—45 млн, а когда Алексей забил второй гол, я — тоже с юмором — сказал, что меньше, чем за €80 млн, не отдам», — приводит слова Кикнадзе «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что после неудачного матча Лиги чемпионов с «Байером», на котором присутствовал Эрик Абидаль, занимавший в то время пост спортивного директора «Барселоны», вопрос с переходом в каталонский клуб отошёл в сторону.

«Для нас принципиально, чтобы и для самого игрока, и для его представителя, и для нас условия были комфортными. Здесь вопросы взаимодействия предстоит оттачивать и шлифовать. В целом довольны трансфером, и опыт учтён», — добавил гендиректор «Локомотива».

24-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива». В его активе 43 гола и 45 голевых передач в 228 матчах за железнодорожников. Контракт с итальянской «Аталантой» будет подписан после того, как россиянин пройдёт медицинское обследование в клубе из Бергамо.

Ранее сообщалось, что Сёмин раскритиковал руководство «Локомотива» за продажу Алексея Миранчука.