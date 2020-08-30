Слуцкий считает, что VAR мог бы помочь судье в некоторых моментах матча с «Тамбовом»

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ничейный исход матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом».
Слуцкий считает, что VAR мог бы помочь судье в некоторых моментах матча с «Тамбовом»
  • © rubin-kazan.ru

«Игра пошла по тому сценарию, который мы и предполагали. «Тамбов» играл на контратаках, а мы атаковали и пытались создать моменты. К сожалению, нам дважды пришлось отыгрываться. Не хочу открывать тему судейства, но были моменты, где VAR мог бы в каких-то моментах помочь судье. Если система есть — она должна работать на всех матчах», — приводит слова Слуцкого Sport24.

«Рубин» на своём поле сыграл вничью с «Тамбовом». Встреча завершилась со счётом 2:2.

Ранее тренер «Ахмата» рассказал, чего не хватило команде в матче с ЦСКА.

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