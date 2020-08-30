Тренер «Ахмата» рассказал, чего не хватило команде в матче с ЦСКА

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал поражение команды от московского ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Вопрос в реализации моментов — нам не хватает мастерства впереди и ещё немного везения. При счёте 0:0 мы попали в штангу, при 0:1 мы попали в штангу, вопрос с пенальти вообще бесспорный — пусть с этим разбираются люди, которые должны разбираться. Другой вопрос, что у соперника не так много моментов было, но ЦСКА их реализовал. У нас же было много, но мы то в створ не можем попасть, то в дальнюю штангу закинуть. Нам забили гол очень похожий. Будем работать, совершенствовать мастерство и физическую форму, чтобы успевать в этих моментах», — приводит слова Талалаева «Чемпионат».

«Ахмат» на своём поле проиграл ЦСКА со счётом 0:3, пропустив два гола в концовке встречи.

Ранее Виктор Гончаренко заявил, что ЦСКА показал характер в матче с «Ахматом».