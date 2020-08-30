Гончаренко о победе над «Ахматом»: ЦСКА показал характер и в кои-то веки нам повезло

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу своей команды над грозненским «Ахматом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гончаренко о победе над «Ахматом»: ЦСКА показал характер и в кои-то веки нам повезло
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«Если проследить, то мы немного провозились в Грозном, но результаты крупные были и в июле, и сейчас. Тем не менее оба матча были напряжёнными и результаты зависели от мелких деталей. Мы подпали под очень хороший пресс, встречались с лучшей командой в атаке, но показали характер и в кои-то веки нам повезло», — приводит слова Гончаренко «Чемпионат».

Он отметил, что у ЦСКА было много матчей, где команда имела преимущество по ударам и острым передачам, но одержать победу ей не удавалось.

«Сегодня нас заставили глубоко обороняться и не давали поднять голову, чтобы провести атаки. Но мы провели, забили второй гол и решили матч», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче РПЛ.

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