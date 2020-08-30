Ла Лига поддержала «Барселону» в контрактном споре с Месси

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Ла Лига выступила с заявлением о ситуации в связи с возможным уходом нападающего Лионеля Месси из «Барселоны» на правах свободного агента.
Ла Лига поддержала «Барселону» в контрактном споре с Месси
  • Reuters

Заявление привёл журналист Фабрицио Романо в своём Twitter. В нём утверждается, что действующий контракт Месси с каталонским клубом остаётся в силе. Единственный способ покинуть клуб — заплатить €700 млн, которые прописаны в качестве суммы отступных в соглашении аргентинского форварда.

25 августа Месси сообщил «Барселоне» о желании покинуть клуб. 33-летний футболист хочет воспользоваться своим правом об одностороннем разрыве контракта, однако действие этого пункта истекло 10 июня. Сторона игрока считает, что действие данного права должно было продлиться из-за того, что сезон-2019/20 закончился позже обычного.

Ранее президент Аргентины обратился к Месси.

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