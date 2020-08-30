Президент Аргентины обратился к Месси

Президент Аргентины Альберто Фернандес обратился к нападающему и капитану национальной команды, а также испанской «Барселоны» Лионелю Месси.

«Вы в сердцах каждого из нас, и мы рискуем никогда не увидеть, как вы играете на нашей земле. Доставьте нам удовольствие и завершите карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз». Это ваш клуб», — приводит слова Фернандеса Marca.

До этого появилась информация, что Месси принял решение покинуть стан сине-гранатовых, а главным претендентом на него является «Манчестер Сити».

33-летний форвард — воспитанник «Барселоны», за главную команду в своей карьере аргентинец дебютировал в октябре 2004 года. С тех пор он провёл 731 встречу за испанский клуб во всех турнирах, записав на свой счёт 634 забитых мяча и 285 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Барселона» согласилась продать Месси в «Манчестер Сити».