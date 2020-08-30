Гран-при Тосканы станет первой гонкой сезона «Формулы-1», проведённой со зрителями

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Организаторы этапа Гран-при «Формулы-1» на автодроме в Муджелло объявили, что гонка пройдёт со зрителями.
Гран-при Тосканы станет первой гонкой сезона «Формулы-1», проведённой со зрителями
  • Reuters

Об этом сообщает Motorsport. На трибуны автодрома в Муджелло будут допущены по 2880 болельщиков в каждый из дней уикенда. При этом 880 билетов на одну из трибун будут распределены между членами фанатских клубов Ferrari. Гонка станет 1000-й в истории выступлений команды в «Формуле-1».

Этап в Муджелло, который пройдёт 11—13 сентября, станет первым в сезоне 2020 года, который пройдёт в присутствии болельщиков. Автодром принадлежит концерну Ferrari.

Ранее Квят заявил, что с воодушевлением ждёт этапов «Формулы-1» в Бельгии и Италии.

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