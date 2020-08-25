Квят с воодушевлением ждёт этапов «Формулы-1» в Бельгии и Италии

Короткая ссылка
Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящих этапов «Формулы-1» в Бельгии и Италии.
Квят с воодушевлением ждёт этапов «Формулы-1» в Бельгии и Италии
  • Reuters

«Уикенд в Барселоне получился не лучшим, с моей точки зрения, так что я жду возвращения в болид — думаю, в ближайших гонках мы способны выступить хорошо. В Спа всегда классно гоняться. Мне нравится конфигурация, это легендарная трасса с одними из самых захватывающих поворотов в сезоне. Кроме этого, она хороша для борьбы и зрелищности — для фанатов или, как в этом году, лишь для телезрителей. Главное в Спа — подобрать правильные настройки в пятницу. Надеюсь, мы сможем успешно поработать на этой трассе и хорошо настроим машину», — приводит слова Квята пресс-служба команды.

Он отметил, что относительно доволен работой болида в нынешнем сезоне.

«Но нужно стремиться к тому, чтобы провести уикенд чище, чем некоторые из предыдущих, — тогда мы сможем претендовать на более высокие результаты. Здорово будет провести три гонки подряд в Спа, Монце и Муджелло, и, если честно, я с воодушевлением ожидаю эту часть сезона», — добавил россиянин.

Гран-при Бельгии пройдёт на трассе «Спа-Франкоршам» 28—30 августа. Гран-при Италии состоится на автодроме «Монца» 4—6 сентября, а Гран-при Тосканы — 11—13 сентября на трассе «Муджелло».

Ранее сообщалось, что Квят рад проведению этапа «Формулы-1» в России со зрителями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить