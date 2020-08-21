Квят рад проведению этапа «Формулы-1» в России со зрителями

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Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят поделился ожиданиями от домашнего этапа «Формулы-1» — Гран-при России, который станет первой гонкой сезона, на которую будут допущены зрители.
Квят рад проведению этапа «Формулы-1» в России со зрителями
  • Reuters

«Будет здорово увидеть на автодроме зрителей. И конечно, я полагаю, организаторы предпримут все необходимые меры для безопасности зрителей и участников. Надо сказать, что гонка со зрителями станет интересным опытом — болельщики вновь вернутся на трибуны спустя довольно долгое время. Так что да, опыт будет интересным. И конечно, это здорово, что речь идёт о домашней для меня гонке. Вообще, наличие домашнего этапа в календаре «Формулы-1» — это всегда приятно и особенная вещь», — приводит слова Квята Racefans.

Гран-при России 2020 года пройдёт в Сочи с 25 по 27 сентября.

Лучшим результатом Квята на домашнем этапе является пятое место в гонке сезона 2011 года, когда он выступал за команду Red Bull.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон охарактеризовал трассу в Сочи.

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