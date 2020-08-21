Хэмилтон охарактеризовал трассу в Сочи

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон поделился своим мнением о характеристиках «Сочи Автодрома», который принимает Гран-при России.

«Это очень-очень быстрая трасса. Она очень гладкая, шинам из-за этого приходится непросто. Очень сложная средняя секция, на которой не так уж просто пилотировать. Когда доезжаешь до конца круга, начинается небольшая извилистая секция из шикан, которые заставляют резину реально гореть. Это создаёт проблемы в конце круга. На данной трассе мы много едем на предельной скорости. Она очень требовательна к машине и двигателю, к надёжности», — цитирует Хэмилтона пресс-служба АНО «Росгонки».

В 2020 году Гран-при России пройдёт с 24 по 27 сентября.

Ранее сообщалось, чем завершился Гран-при «Формулы-1» в Испании.