Квят выбрал дизайн шлема на Гран-при России

Пилот Alpha Tauri Даниил Квят подвёл итоги конкурса среди болельщиков на создание дизайна своего шлема для этапа Гран-при «Формулы-1» в России.

На шлеме будет напечатан рисунок Марины Перелешиной, сообщает паблик «ВКонтакте с авторами». В качестве приза победительница конкурса получит билеты на Гран-при России, который пройдёт в Сочи с 24 по 27 сентября.

«Я выбрал дизайн, который был вдохновлён темой русского искусства Малевича и Чашника. Мне он понравился. Я тоже люблю абстрактное искусство, потому мой выбор пал на этот шлем. Надеюсь, вам он понравится тоже. Мне кажется, шлем выглядит довольно необычно и интересно. До встречи на Гран-при России», — сказал Квят.

Ранее Квят оценил шансы команды на хороший темп в гонке Гран-при Бельгии.