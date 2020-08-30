Россиянин Шварцман выиграл вторую гонку «Формулы-2» в Бельгии и возглавил общий зачёт

Короткая ссылка
Российский пилот команды Prema Роберт Шварцман одержал победу во второй гонке седьмого этапа «Формулы-2» — Гран-при Бельгии.
Россиянин Шварцман выиграл вторую гонку «Формулы-2» в Бельгии и возглавил общий зачёт
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Второе место занял напарник Шварцмана по команде немец Мик Шумахер, который является сыном семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера. Тройку лучших замкнул китаец Гуаньюй Чжоу из UNI-Virtuosi.

Ещё один россиянин — Никита Мазепин — из Hitech GP стал четвёртым, а Артём Маркелов из BWT HWA Racelab расположился на восьмой строчке. 

Таким образом, Шварцман вернулся на первое место общего зачёта.

Ранее сообщалось, что судьи лишили Никиту Мазепина победы в первой гонке «Формулы-2» в Бельгии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить