Россиянин Шварцман выиграл вторую гонку «Формулы-2» в Бельгии и возглавил общий зачёт

Российский пилот команды Prema Роберт Шварцман одержал победу во второй гонке седьмого этапа «Формулы-2» — Гран-при Бельгии.

Второе место занял напарник Шварцмана по команде немец Мик Шумахер, который является сыном семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера. Тройку лучших замкнул китаец Гуаньюй Чжоу из UNI-Virtuosi.

Ещё один россиянин — Никита Мазепин — из Hitech GP стал четвёртым, а Артём Маркелов из BWT HWA Racelab расположился на восьмой строчке.

Таким образом, Шварцман вернулся на первое место общего зачёта.

Ранее сообщалось, что судьи лишили Никиту Мазепина победы в первой гонке «Формулы-2» в Бельгии.