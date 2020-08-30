Россиянин Шварцман выиграл вторую гонку «Формулы-2» в Бельгии и возглавил общий зачёт
- © Владимир Астапкович
- РИА Новости
Второе место занял напарник Шварцмана по команде немец Мик Шумахер, который является сыном семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера. Тройку лучших замкнул китаец Гуаньюй Чжоу из UNI-Virtuosi.
Ещё один россиянин — Никита Мазепин — из Hitech GP стал четвёртым, а Артём Маркелов из BWT HWA Racelab расположился на восьмой строчке.
Таким образом, Шварцман вернулся на первое место общего зачёта.
Ранее сообщалось, что судьи лишили Никиту Мазепина победы в первой гонке «Формулы-2» в Бельгии.