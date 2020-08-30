Хоккеист «Колорадо» высказался о борьбе с расизмом в НХЛ

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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон поделился мнением о борьбе с расизмом в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Хоккеист «Колорадо» высказался о борьбе с расизмом в НХЛ
  • Reuters

«Пытаюсь найти способ, чтобы сделать что-то позитивное. Я белый человек и поэтому не знаю, с чем сталкиваются другие люди. Поэтому надо задавать вопросы, следить за тем, что происходит, искать способы повлиять на ситуацию», — цитирует Маккиннона сайт НХЛ.

Он также выразил сожаление по поводу того, что НХЛ только через день присоединилась к бойкоту в знак протеста против расизма после всех остальных североамериканских лиг.

«Было странно видеть, как в других лигах отменяют матчи, а в НХЛ продолжают играть. Мы не знали, что делать. Думаю, что надо было перенести матчи того дня, но сейчас мы делаем всё возможное», — сказал Маккиннон.

В НБА, НХЛ и MLB были отменены матчи из-за бойкота игроков, вызванного событиями в Висконсине, где полицейские выстрелили в спину афроамериканцу. 29-летний мужчина, разнимавший двух ссорящихся женщин, в настоящее время находится в реанимации.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал массовый бойкот игроков в североамериканских спортивных лигах.

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