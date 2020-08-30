Медведев заявил, что не сомневался в своём участии в US Open

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не сомневался в своём участии в турнире Большого шлема — US Open.

«Не думаю, что когда-либо действительно сомневался, играть ли здесь. Я был практически уверен, что поеду в США. Безопасность была приоритетом для всех, но как только все получили информацию о том, как здесь всё будет организовано, все решили поехать. Полагаю, что заболеть здесь очень трудно», — цитирует Медведева Reuters.

Медведев является пятой ракеткой мира. В первом круге US Open Медведев встретится с аргентинцем Федерико Дельбонисом.

Ранее Медведев заявил, что обдумает инициативу Новака Джоковича — создание Ассоциации профессиональных игроков в теннис (PTPA) — после US Open.