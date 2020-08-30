Медведев заявил, что обдумает инициативу Джоковича после US Open

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Первая ракетка России Даниил Медведев высказал мнение об инициативе первой ракетки мира серба Новака Джоковича — создании Ассоциации профессиональных игроков в теннис (PTPA).
Медведев заявил, что обдумает инициативу Джоковича после US Open
  • Reuters

«Я решил подумать об этом после US Open. Я обязательно попрошу у Вашека и Новака дополнительную информацию, чтобы принять своё решение. Мне нужно время. Это всё, что я пока могу сказать, потому что мне больше нечего добавить. Я не знаю, в какую сторону я склоняюсь, но мне нужно больше информации», — приводит слова Медведева журналист Рави Убха в своём Twitter.

Джокович и канадец Вашек Поспишил организовывают новую ассоциацию — PTPA — и уже начали сбор подписей игроков, готовых к ней присоединиться.

Ранее АТР отреагировала на инициативу Джоковича создать новую ассоциацию теннисистов.

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