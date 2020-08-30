АТР отреагировала на инициативу Джоковича создать новую ассоциацию теннисистов

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) выступила с заявлением относительно решения главы совета игроков Новака Джоковича и ещё ряда теннисистов покинуть организацию и создать Ассоциацию профессиональных игроков в теннис (PTPA).
АТР отреагировала на инициативу Джоковича создать новую ассоциацию теннисистов
  • Reuters

«Успех ATP-тура и его превращение в одну из ведущих спортивных организаций мира за последние 30 лет были основаны на равноправном партнёрстве между игроками и турнирами, а также на продуктивном сотрудничестве с турнирами «Большого шлема», WTA и ITF. Структура управления ATP-тура предоставляет игрокам равные права при принятии всех важных решений. Мы осознаём проблемы, с которыми игроки сталкиваются в сегодняшних обстоятельствах, однако твёрдо верим, что сейчас время единства, а не внутреннего разделения. Мы по-прежнему непоколебимы в стремлении обеспечить игроков во всех сферах нашей деятельности и гарантируем, что они получат максимальную выгоду от лет, проведённых в Туре, и их голоса будут услышаны. Параллельно мы по-прежнему привержены тесному сотрудничеству с другими руководящими органами тенниса и стремимся реализовать истинный потенциал нашего спорта. Только как единый вид спорта мы можем привлечь новую аудиторию и обеспечить процветание тенниса», — говорится в заявлении АТР.

Джокович и канадец Вашек Поспишил организовывают новую ассоциацию — PTPA — и уже начали сбор подписей игроков, готовых к ней присоединиться.

Ранее сообщалось, что Надаль высказался об инициативе Джоковича создать новую ассоциацию теннисистов.

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