СМИ: «Спартак» является главным претендентом на футболиста «Порту» Соареса

Московский футбольный клуб «Спартак» заинтересован в приобретении форварда «Порту» Тикиньо Соареса.

Как сообщает A Bola, «Спартак» предложил за игрока €10 млн. Он является главным претендентом на нападающего. Португальцы при этом не возражают против ухода Соареса.

Отмечается, что футболист сам хочет покинуть «Порту», а клуб не планирует продлевать с ним соглашение.

Соарес выступает за «Порту» с 2017 года. На его счету 140 матчей в составе команды, в которых он забил 65 мячей и сделал 19 результативных передач.

Ранее Шамиль Газизов рассказал о будущих приобретениях «Спартака».