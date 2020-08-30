СМИ: «Спартак» является главным претендентом на футболиста «Порту» Соареса

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Московский футбольный клуб «Спартак» заинтересован в приобретении форварда «Порту» Тикиньо Соареса.
СМИ: «Спартак» является главным претендентом на футболиста «Порту» Соареса
  • Reuters

Как сообщает A Bola, «Спартак» предложил за игрока €10 млн. Он является главным претендентом на нападающего. Португальцы при этом не возражают против ухода Соареса.

Отмечается, что футболист сам хочет покинуть «Порту», а клуб не планирует продлевать с ним соглашение. 

Соарес выступает за «Порту» с 2017 года. На его счету 140 матчей в составе команды, в которых он забил 65 мячей и сделал 19 результативных передач.

Ранее Шамиль Газизов рассказал о будущих приобретениях «Спартака».

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