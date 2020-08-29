Газизов рассказал о будущих приобретениях «Спартака»

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о трансферных планах клуба.

«Команда играет хорошо, мы ведём переговоры и действуем в тишине. Стараемся всё сбалансировать. Очень много слухов и желания, чтобы быстрее появились новые игроки. Они будут, но всё будет сбалансировано, никто не будет переплачивать», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

Нынешним летом в «Спартак» перешли Александр Соболев, Александр Кокорин, Остон Урунов и Павел Маслов.

Ранее сообщалось, что Доменико Тедеско прокомментировал дебют Урунова за «Спартак».