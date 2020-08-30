Трусова ответила, собирается ли она учить прыжок в пять оборотов

Российская фигуристка Александра Трусова ответила на вопрос, собирается ли она учить пятерной прыжок.

«Будет ли в моём исполнении пятерной прыжок? Пока не знаю. Надо будет ещё попробовать исполнить все четверные, а дальше посмотрим. Хочу чисто катать все свои программы и, конечно, хочу улучшить катание. Я должна отлично кататься и хорошо вращаться», — сказала Трусова в эфире телеканала НТВ.

Трусова является двукратной чемпионкой мира среди юниоров, а также бронзовой призёркой взрослых чемпионата Европы и финала Гран-при сезона-2019/20.

Ранее Аделина Сотникова оценила переход Трусовой и Алёны Косторной из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.