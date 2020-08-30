Непомнящий в преддверии матча с «Зенитом» назвал «Локомотив» «серьёзной угрозой»

Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий считает, что петербургскому «Зениту» не будет просто играть с московским «Локомотивом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Железнодорожники оказались в очень неприятной ситуации: уступили дома «Ахмату», потеряли двух ключевых футболистов. Тем не менее красно-зелёные всё равно представляют из себя серьёзную угрозу. Лёгкой жизни Семаку не стоит ждать в любом случае. Но при этом чемпион, конечно, будет фаворитом. Осечка в прошлом туре должна помочь команде. Хотя «Локомотив» тоже должен быть заряжен после поражения», — сказал Непомнящий в интервью RT.

Ранее тренер объяснил, почему сомневается в еврокубковых перспективах «Зенита».