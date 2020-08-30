Тренер объяснил, почему сомневается в еврокубковых перспективах «Зенита»

Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий рассказал, что сомневается в успешном выступлении петербургского «Зенита» в Лиге чемпионов.

«У подопечных Семака появляются проблемы, когда с ними играют максимально жёстко, быстро и плотно. У меня по этой причине имеются некоторые сомнения относительно перспектив петербуржцев в ЛЧ. Сегодняшние скорости сине-бело-голубых, как мне представляется, ещё недостаточно высоки для успешной игры в главном европейском клубном турнире. Под успехом я подразумеваю не выход из группы, так как при удачной жеребьёвке это вполне реально. Но дальше пройти будет тяжело, поскольку в Лиге чемпионов играет очень много команд, которые сильнее и быстрее «Зенита», — сказал Непомнящий в интервью RT.

Он также отметил, что проверить готовность «Зенита» к Лиге чемпионов как раз можно в таких матчах, как с ЦСКА и «Динамо».

Ранее Непомнящий заявил, что у «Зенита» нет такого превосходства в РПЛ, как в прошлом сезоне.