Непомнящий: у «Зенита» нет такого превосходства, как в прошлом сезоне

Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий считает, что у петербургского «Зенита» на данный момент нет сильного превосходства над другими командами Российской премьер-лиги (РПЛ) по сравнению с прошлым сезоном.

«Сине-бело-голубые провели два матча с сильными оппонентами, и стало очевидно, что на сегодняшний день у «Зенита» нет такого превосходства, которое было в прошлом сезоне. При этом судьбы игр, о которых мы говорим, часто решает фактор психологического настроя. В таких встречах футболисты проявляют свои лучшие качества, не всегда фаворит имеет преимущество. Да, в матчах с ЦСКА и «Динамо» петербуржцы не выглядели безупречно. У них имелось много проблем, не было нужного контроля мяча, как ни странно, не хватало скорости и эмоций. За счёт класса и мастерства сегодня «Зениту» не обыграть эти команды», — сказал эксперт в интервью RT.

При этом он подчеркнул, что сине-бело-голубые всё равно являются явным фаворитом чемпионата России, а другие коллективы им уступают в классе.

«Да, вряд ли петербуржцам к концу сезона удастся оторваться от ближайших преследователей на 20—30 очков, но всё равно сине-бело-голубые по-прежнему сильнее всех. Чтобы поддерживать данный статус, «Зениту» необходимо находить постоянную мотивацию для своих футболистов. При этом класс игроков ни у кого не вызывает сомнений», — заявил Непомнящий.

Ранее сообщалось, что арбитр Владимир Москалёв рассудит «Локомотив» и «Зенит» в шестом туре РПЛ.