Трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» выйти в полуфинал Западной конференции НБА
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Встреча завершилась со счётом 131:122.
В составе команды из Лос-Анджелеса лсамым результативным игроком стал Энтони Дэвис, набравший 43 очка. Его партнёр по команде Леброн Джеймс в свою очередь оформил трипл-дабл из 36 очков 10 подборов и 10 передач.
У «Трэйл Блэйзерс» 36 очков в свой актив записал Си Джей Макколлум, а также 27 баллов на счету Кармело Этони.
Таким образом, «Лейкерс» выиграл серию со счётом 4:1 и вышел в полуфинал Западной конференции.
Ранее сообщалось, что определились все полуфиналисты Восточной конференции НБА.