Трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» выйти в полуфинал Западной конференции НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 131:122.

В составе команды из Лос-Анджелеса лсамым результативным игроком стал Энтони Дэвис, набравший 43 очка. Его партнёр по команде Леброн Джеймс в свою очередь оформил трипл-дабл из 36 очков 10 подборов и 10 передач.

У «Трэйл Блэйзерс» 36 очков в свой актив записал Си Джей Макколлум, а также 27 баллов на счету Кармело Этони.

Таким образом, «Лейкерс» выиграл серию со счётом 4:1 и вышел в полуфинал Западной конференции.

Ранее сообщалось, что определились все полуфиналисты Восточной конференции НБА.