Газизов прокомментировал слухи о том, что арбитр Еськов не прошёл проверку на полиграфе
- РИА Новости
«Единственное, что скажу по поводу Еськова, — судейство в матче «Сочи» и «Спартака» было неквалифицированное. Допустим такой вариант проверки или нет, будет решать РФС, но давайте дождёмся документов. Мы уже высказали своё мнение по тем двум арбитрам», — приводит слова Газизова «Чемпионат».
Ранее появилась информация, что расследование судейства Еськова связано с его работой на матче «Ростов» — «Уфа».