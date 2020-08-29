Газизов прокомментировал слухи о том, что арбитр Еськов не прошёл проверку на полиграфе

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи», не прошёл проверку на детекторе лжи.

«Единственное, что скажу по поводу Еськова, — судейство в матче «Сочи» и «Спартака» было неквалифицированное. Допустим такой вариант проверки или нет, будет решать РФС, но давайте дождёмся документов. Мы уже высказали своё мнение по тем двум арбитрам», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что расследование судейства Еськова связано с его работой на матче «Ростов» — «Уфа».