Газизов прокомментировал слухи о том, что арбитр Еськов не прошёл проверку на полиграфе

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Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи», не прошёл проверку на детекторе лжи.
Газизов прокомментировал слухи о том, что арбитр Еськов не прошёл проверку на полиграфе
  • РИА Новости

«Единственное, что скажу по поводу Еськова, — судейство в матче «Сочи» и «Спартака» было неквалифицированное. Допустим такой вариант проверки или нет, будет решать РФС, но давайте дождёмся документов. Мы уже высказали своё мнение по тем двум арбитрам», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что расследование судейства Еськова связано с его работой на матче «Ростов» — «Уфа».

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