СМИ: Расследование судейства Еськова связано с его работой на матче «Ростов» — «Уфа»

Стали известны некоторые подробности проверки футбольного судьи Алексея Еськова на детекторе лжи.

Ранее сообщалось, что арбитр провалил проверку. Это связывали с его работой в качестве видеоассистента на матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи» (2:2), когда в ворота москвичей были назначены два спорных пенальти.

Если верить информации «Спорт-Экспресса», по этому матчу вопросов к Еськову не оказалось. Однако расследование, по данным источника, связано с игрой «Ростов» — «Уфа» (1:2) в 27-м туре предыдущего чемпионата. В той встрече Еськов выполнял функции главного арбитра.

Ранее стало известно, что судья Игорь Федотов не верит в слухи о проверке Еськова на полиграфе.