СМИ: Расследование судейства Еськова связано с его работой на матче «Ростов» — «Уфа»

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Стали известны некоторые подробности проверки футбольного судьи Алексея Еськова на детекторе лжи.
СМИ: Расследование судейства Еськова связано с его работой на матче «Ростов» — «Уфа»
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Ранее сообщалось, что арбитр провалил проверку. Это связывали с его работой в качестве видеоассистента на матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи» (2:2), когда в ворота москвичей были назначены два спорных пенальти.

Если верить информации «Спорт-Экспресса», по этому матчу вопросов к Еськову не оказалось. Однако расследование, по данным источника, связано с игрой «Ростов» — «Уфа» (1:2) в 27-м туре предыдущего чемпионата. В той встрече Еськов выполнял функции главного арбитра. 

Ранее стало известно, что судья Игорь Федотов не верит в слухи о проверке Еськова на полиграфе.

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