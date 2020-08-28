Судья Федотов заявил, что не верит в слухи о проверке Еськова на полиграфе

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Судья Игорь Федотов прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», не прошёл проверку на детекторе лжи.
Судья Федотов заявил, что не верит в слухи о проверке Еськова на полиграфе
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«Что говорил Калошин на «Матч ТВ»? Он говорил, что Еськов поступил правильно. В чём тогда вина Еськова? Если руководитель по внедрению VAR в России сказал, что тот прав. Кто-то что-то услышал через месяц после полиграфа… Сегодняшние новости — это джинса, я в это не верю», — цитирует Федотова «Чемпионат».

В матче «Спартак» — «Сочи» в ворота москвичей были назначены два спорных пенальти, решающий из которых, на 88-й минуте встречи, позже был официально признан РФС ошибочным. После этого главный арбитр матча Василий Казарцев успешно прошёл проверку на полиграфе, но при этом всё равно был отстранён от работы на неопределённое время. 

Еськов также должен был пройти проверку на детекторе лжи. 28 августа в СМИ появилась информация, что Еськов провалил проверку.

Ранее Юрий Сёмин отреагировал на слухи о том, что арбитр Еськов не прошёл проверку на полиграфе.

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