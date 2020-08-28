Сёмин отреагировал на слухи о том, что арбитр Еськов не прошёл проверку на полиграфе

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин отреагировал на информацию о том, что арбитр Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», не прошёл проверку на детекторе лжи.

«А что я могу комментировать? Насколько удивительно, что российских судей начали проверять на детекторе лжи? Не знаю. Может, это какие-то новые веяния», — сказал Сёмин RT.

В матче «Спартак» — «Сочи» в ворота москвичей были назначены два спорных пенальти, решающий из которых, на 88-й минуте встречи, позже был официально признан РФС ошибочным. После этого главный арбитр матча Василий Казарцев успешно прошёл проверку на полиграфе, но при этом всё равно был отстранён от работы на неопределённое время.

Еськов также должен был пройти проверку на детекторе лжи. 28 августа в СМИ появилась информация, что Еськов провалил проверку.

Ранее Александр Кержаков выразил мнение, что если вина Еськова будет доказана, то он должен быть дисквалифицирован.