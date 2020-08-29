«Арсенал» вышел на второе место по числу побед в Суперкубке Англии

Лондонский «Арсенал» в 16-й раз в истории завоевал Суперкубок Англии по футболу.

Свою очередную 16-ю победу канониры одержали в матче с действующим чемпионом Английской премьер-лиги — «Ливерпулем».

Таким образом «Арсенал» вышел на чистое второе место по числу побед, опередив мерисисайдцев, в активе которых осталось 15 побед, против 16 у команды из Северного Лондона.

Рекордсменом по данному показателю является «Манчестер Юнайтед» — 21 победа.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» по пенальти победил «Ливерпуль» и завоевал Суперкубок Англии по футболу.