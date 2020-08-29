«Арсенал» вышел на второе место по числу побед в Суперкубке Англии
- Reuters
Свою очередную 16-ю победу канониры одержали в матче с действующим чемпионом Английской премьер-лиги — «Ливерпулем».
Таким образом «Арсенал» вышел на чистое второе место по числу побед, опередив мерисисайдцев, в активе которых осталось 15 побед, против 16 у команды из Северного Лондона.
Рекордсменом по данному показателю является «Манчестер Юнайтед» — 21 победа.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» по пенальти победил «Ливерпуль» и завоевал Суперкубок Англии по футболу.