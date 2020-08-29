Мазепин высказался о решении судей, лишивших его победы в первой гонке «Формулы-2» в Бельгии

Российский гонщик команды Hitech Никита Мазепин прокомментировал свой результат в первой гонке седьмого этапа «Формулы-2» — Гран-при Бельгии.

«Вторая подряд субботняя гонка, и вновь такая история. На это можно посмотреть с двух сторон. С одной, можно согласиться, и для меня это единственное, что остаётся. Но должен сказать, всё это несколько раздражает меня. Потому что складывается ощущение, что одновременно проходят две гонки — на трассе и за её пределами. Я финишировал третьим на прошлом этапе и первым сейчас. И никто не лишит меня этого», — приводит слова Мазепина Motorsport.

Он отметил, что в эпизоде, за который он получил штраф, он оставался на собственной траектории, на такой-же, как и на предыдущих кругах гонки.

«И я не видел причины уходить с неё, так как оставался впереди, а потому сохранял право использовать трассу так, как сам считаю нужным. Так говорят правила. Если судьи и дальше будут действовать подобным образом, никакой борьбы на трассе не будет вовсе. Но я гонщик, они – судьи, и они вправе делать то, что считают нужным. Это их позиция», — добавил россиянин.

Ранее сообщалось, что судьи лишили Мазепина победы в первой гонке «Формулы-2» в Бельгии