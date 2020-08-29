Соболев объяснил, почему отказал «Лечче»

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев признался, что испугался быстро принять решение о переходе в итальянский «Лечче».

«Я хочу в Европу, но сейчас я в «Спартаке». Если пригласят, будем смотреть по ситуации. Сейчас я всем доволен в Москве. Когда-то было приглашение от «Лечче». У меня даже есть контракт в телефоне, предварительный. Но это всё произошло за день до закрытия трансферного окна. Надо было подумать за пять-шесть часов. Я просто не решился. Если бы не было семьи, то, наверное, я бы уехал. Скажу прямо, я, наверное, испугался. За сутки такое решение не принимается. Зарплата не была причиной», — заявил Соболев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Ранее Соболев рассказал, как изменился после тюрьмы.