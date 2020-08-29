Крал: «Спартак» стал сильнее за этот год

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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал считает, что к новому сезону московский клуб готов лучше, чем к предыдущему.
Крал: «Спартак» стал сильнее за этот год
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Безусловно, «Спартак» стал сильнее за этот год. К этому сезону мы готовы лучше. Сейчас состав примерно тот же самый, что и был в момент появления Доменико. При этом команда стала сыграннее, последние матчи это доказывают. А новые игроки помогут нам прибавить ещё. Мы мало забиваем в позиционных атаках? У нас классно получаются контратаки, логично этим пользоваться. Со стандартов тоже забиваем. Не так уж всё плохо», — приводит слова Крала пресс-служба клуба.

После стартовых пяти туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от «Зенита» на одно очко. На старте сезона подопечные Доменико Тедеско не знают горечи поражений, трижды выиграв и дважды сыграв вничью.

Ранее Геркус выразил сомнение в способности Кокорина помочь «Спартаку» в ближайшее время.

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