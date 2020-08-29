Геркус сомневается в способности Кокорина помочь «Спартаку» в ближайшее время

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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус оценил перспективы Александра Кокорина в «Спартаке».
Геркус сомневается в способности Кокорина помочь «Спартаку» в ближайшее время
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Форвард пока не сыграл за красно-белых ни одного матча. По официальной информации, игрок восстанавливается после травмы. Между тем распространяются слухи об уходе Кокорина в «Рому».

«Александр, безусловно, хороший исполнитель. Но и конкуренты у него серьёзные. Возможно, он косвенно окажет влияние на результат, подстегнёт ребят не расслабляться. Пока этот трансфер назвать выдающимся я точно не могу. На сегодняшний день риск не оправдан. Мы ведь знаем, что он ещё какое-то время пропустит», — цитирует Геркуса «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что телеведущая Ольга Ушакова отказалась от своего иска к Кокорину и полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву.

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