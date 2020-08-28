Телеведущая Ушакова отказалась от иска к Кокорину и Мамаеву

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Телеведущая Ольга Ушакова отказалась от своего иска к нападающему московского «Спартака» Александру Кокорину и полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву.
Телеведущая Ушакова отказалась от иска к Кокорину и Мамаеву
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Как сообщает РИА Новости, об этом стало известно в ходе заседания Савёловского суда Москвы по иску телеведущей о нанесении материального ущерба её автомобилю во время драки футболистов с её личным водителем Виталием Соловчуком в октябре 2018 года.

Отмечается, что нанесённый автомобилю Ушаковой материальный ущерб был компенсирован в полном объёме во внесудебном порядке.

Ранее сообщалось, что Мамаев выплатил Ушаковой более 320 тыс. рублей за испорченную в драке машину.

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