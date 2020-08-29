Геркус считает, что стоимость Миранчука соответствует действительности

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о переходе полузащитника команды Алексея Миранчука в «Аталанту».

По словам функционера, игрок отправился покорять Италию и перешёл в более сильный клуб, чем «Локо». Трансфер Миранчука, по данным СМИ, оценивается в €14,5 млн.

«Уверен, он проведёт много классных игр, добьётся многого. Цена, с учётом всех обстоятельств, соответствует реальности. Чувствую ли свою причастность к трансферу как человек, который сохранил Лёшу в «Локомотиве»? К нему да, к трансферу нет», — приводит слова Геркуса «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Аталанта» согласовала переход Миранчука за €14,5 млн.