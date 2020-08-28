НБА официально назвала дату возобновления плей-офф

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) сделала официальное заявление по итогам совещания профсоюза игроков с владельцами клубов по поводу возобновления матчей плей-офф.

Как написано в заявлении, плей-офф возобновится 29 августа.

Отмечается, что на собрании было принято решение сформировать коалицию из баскетболистов, тренеров и руководства клубов для борьбы с социальной и расовой несправедливостью.

Кроме того, на осенних президентских выборах в США клубы должны будут переоборудовать свои арены в избирательные участки. НБА также намерена предоставить рекламные площадки во время матчей для повышения гражданской активности и осведомлённости.

Матчи плей-офф НБА были приостановлены 26 августа в знак протеста против расизма из-за инцидента в городе Кеноша в штате Висконсин, в ходе которого полицейские семь раз выстрелили в спину темнокожему мужчине Джейкобу Блейку.

Ранее сообщалось, что Майкл Джордан помог наладить взаимопонимание между игроками НБА и владельцами клубов.