Источник: Джордан помог наладить взаимопонимание между игроками НБА и владельцами клубов

Легенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и владелец «Шарлотт Хорнетс» Майкл Джордан стал ключевой фигурой в переговорах между руководством клубов и игроками относительно ситуации с приостановкой сезона в знак протеста против расизма.

Как сообщает ESPN, Джордан перед внеплановым заседанием Совета управляющих связывался с президентом профсоюза игроков Крисом Полом, чтобы понять пожелания игроков и донести их до членов совета.

Отмечается, что Джордан во время виртуального заседания совета призвал других владельцев дать игрокам возможность выразить своё разочарование, а также опасения, прежде чем предлагать любое собственное решение.

«Сейчас лучше слушать, чем говорить», — сказал Джордан коллегам.

В итоге владельцы во время встречи выразили полную поддержку игрокам и большую часть времени обсуждали, как они могут помочь им лучше выразить свою позицию по поводу социальной ситуации в США, а игроки проголосовали за возобновление сезона.

Матчи плей-офф НБА были приостановлены 26 августа в знак протеста против расизма из-за инцидента в городе Кеноша, штат Висконсин, в ходе которого полицейские семь раз выстрелили в спину темнокожему мужчине Джейкобу Блейку.

Ранее сообщалось, что Марк Газоль высказал мнение о бойкоте матчей плей-офф НБА.